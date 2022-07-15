В Воронеж привезут Шоу фонтанов

фото Иван Семенец, предоставлено организаторами

С 30 июля в Воронежском цирке начнутся гастроли новой программы, которая станет последней перед закрытием здания на масштабную реконструкцию.

Впервые в наш город привезут шоу фонтанов «Принц цирка». Спектакль, созданный режиссером Русланом Ганеевым (обладателем международной премии циркового искусства "Мастер"), - это 90 тонн воды и 350 тонн оборудования. Высота фонтанов будет достигать 28 метров (струи будут бить из 248-ми форсунок).

Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходят 12 хищников. А барочном номере Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, покоривших не один международный фестиваль циркового искусства своими трюками на велосипедах bmx.

Кроме того, в двухчасовой программе воронежцы увидят гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации.

Гастроли продлятся до 4 сентября. Премьерные представления пройдут 30 и 31 июля в 13.00. 0+