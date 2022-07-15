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Общество15 июля 2022 9:33

В Воронеже приставы спасли трехлетнего малыша от пьяной матери

Хотя приехали описывать имущество родственника женщины
Ярослав ИВАНОВ

Судебный пристав в Коминтерновском районе спас трехлетнего ребенка, когда приехал описывать имущество должника по алиментам. Но оказалось, что самого должника в тот момент дома не было, а дверь открыла его мать.

Пристава-исполнителя насторожило, что женщина была сильно пьяна, а в доме был несовершеннолетний ребенок – трехлетний братик должника. И сотрудник УФССП вызвал полицейских из отдела по делам несовершеннолетних, опасаясь за жизнь ребенка, сообщили в управлении ФССП России по Воронежской области.