Начальник управления Росгвардии по Воронежской области ушел со своего поста

Александр Клименко. Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Начальник управления Росгвардии по Воронежской области, полковник Александр Клименко ушел со своего поста. Он написал заявление по собственному желанию. Об этом сообщил источник «КП».

Александр Клименко стал руководителем воронежского регионального управления Росгвардии три года назад. За это время в ведомстве удалось существенно обновить материально-техническую базу.

Решение о новом руководителе официально не приняли. На данный момент в качестве и.о. региональное управление Росгвардии возглавляет бывший заместитель начальника, полковник Аркадий Сивачев. Однако, по данным «КП», сейчас идет процесс согласования кандидатуры 42-летнего человека из Москвы, который в ближайшее время может возглавить ведомство. Он имеет опыт работы в структуре МВД.