Мошенник обманул воронежских пенсионеров на полмиллиона рублей

Мужчина сообщал пенсионерам о ДТП с участием их близких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские полицейские задержали 21-летнего жителя соседнего государства, которого подозревают в серии мошенничеств. Парень обманывал пожилых жителей нашего города. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 14 июля.

В мае и июне 2022 года в полицию обратились несколько пожилых граждан. Преступления против них были идентичны: на домашние номера телефонов звонил мужчина, представляясь сотрудником полиции, и сообщал о том, что близкие пенсионеров стали виновниками ДТП. Лже-полицейский предлагал за деньги урегулировать вопрос. Взволнованные пенсионеры диктовали свои домашние адреса, а затем передавали деньги. Общей ущерб превысил полмиллиона рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по полученной оперативной информации установили личность предполагаемого участника противоправных деяний. Гражданин был задержан на территории Ростовской области. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, - добавила Наталья Куликова.

Оказалось, что молодой человек причастен к трем преступлениям в Воронеже. По факту возбудили уголовное дела по статье «мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.