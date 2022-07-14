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Спорт14 июля 2022 12:42

Воронежец Геннадий Вагин стал вице-чемпионом России по прыжкам в воду

Турнир проходит в пензенском Дворце спорта «Буртасы»
Алексей СЕРГУНИН
Геннадий Вагин (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Геннадий Вагин (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

За медали соревнований ведут борьбу 86 спортсменов из 10 регионов России и республики Беларусь. Во второй день турнира на пьедестал почета поднялся воронежский спортсмен Геннадий Вагин - он стал вторым в прыжках с метрового трамплина.

На предварительном этапе Вагин занял четвертое место с результатом 327,75 балла. Четвертым шел наш спортсмен и на экваторе финальной части соревнований после трех прыжков. На вторую позицию Геннадий вывел себя пятым прыжком - из передней стойки 2,5 оборота назад в группировке. От судей спортсмен получил за него 67,5 балла. Чуть меньше ему поставили за заключительный прыжок, поскольку Вагин выполнил его с незначительными помарками. Но этого хватило, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице. Геннадий набрал 370,15 балла. А на первое место поднялся москвич Илья Молчанов с результатом 409,55 балла.

Отметим, что днем ранее Вагин занял четвертое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, выступая в паре с Григорием Ивановым из Челябинской области. К тому же пятой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате России стала Елена Черных, а Александр Воронин и Роман Ларин показали шестой результат в синхронных прыжках с вышки.