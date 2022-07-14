Воронежец Геннадий Вагин стал вице-чемпионом России по прыжкам в воду

Геннадий Вагин (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

За медали соревнований ведут борьбу 86 спортсменов из 10 регионов России и республики Беларусь. Во второй день турнира на пьедестал почета поднялся воронежский спортсмен Геннадий Вагин - он стал вторым в прыжках с метрового трамплина.

На предварительном этапе Вагин занял четвертое место с результатом 327,75 балла. Четвертым шел наш спортсмен и на экваторе финальной части соревнований после трех прыжков. На вторую позицию Геннадий вывел себя пятым прыжком - из передней стойки 2,5 оборота назад в группировке. От судей спортсмен получил за него 67,5 балла. Чуть меньше ему поставили за заключительный прыжок, поскольку Вагин выполнил его с незначительными помарками. Но этого хватило, чтобы сохранить второе место в турнирной таблице. Геннадий набрал 370,15 балла. А на первое место поднялся москвич Илья Молчанов с результатом 409,55 балла.

Отметим, что днем ранее Вагин занял четвертое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, выступая в паре с Григорием Ивановым из Челябинской области. К тому же пятой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате России стала Елена Черных, а Александр Воронин и Роман Ларин показали шестой результат в синхронных прыжках с вышки.