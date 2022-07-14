Власти повторно ищут подрядчика для создания интеллектуальной транспортной системы Воронежа

Работы должны завершить до конца сентября 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские власти второй раз проведут аукцион по поиску подрядчика на создание интеллектуальной транспортной системы в областном центре. Начальная максимальная цена контракта 774 млн рублей. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в среду, 13 июля.

Подрядчик должен будет внедрить подсистему светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, а также подсистему наблюдения и детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Их планируют установить на перекрестках. Кроме того, технику для мониторинга транспортных потоков должны установить на 19 магистралях. Еще одна задача – внедрение подсистемы управления умными остановками.

Все работы должны быть завершены до конца сентября 2024 года. Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля.

Отметим, в первый раз заключить договор не удалось. Заявки подали две компании, однако их отклонили из-за несоответствия, а на документацию закупки поступили жалобы.