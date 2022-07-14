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Общество14 июля 2022 6:35

Власти повторно ищут подрядчика для создания интеллектуальной транспортной системы Воронежа

За работы готовы заплатить 774 млн рублей
Мария Щербакова
Работы должны завершить до конца сентября 2024 года

Работы должны завершить до конца сентября 2024 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские власти второй раз проведут аукцион по поиску подрядчика на создание интеллектуальной транспортной системы в областном центре. Начальная максимальная цена контракта 774 млн рублей. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» в среду, 13 июля.

Подрядчик должен будет внедрить подсистему светофорного управления, мониторинга параметров транспортных потоков, а также подсистему наблюдения и детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Их планируют установить на перекрестках. Кроме того, технику для мониторинга транспортных потоков должны установить на 19 магистралях. Еще одна задача – внедрение подсистемы управления умными остановками.

Все работы должны быть завершены до конца сентября 2024 года. Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля.

Отметим, в первый раз заключить договор не удалось. Заявки подали две компании, однако их отклонили из-за несоответствия, а на документацию закупки поступили жалобы.