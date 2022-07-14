Воронежцы пожаловались на обилие водорослей в пруду в Центральном парке

Телеграм-канал управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

Воронежцев возмутило состояние искусственного пруда в Центральном парке. Из-за жары вода покрылась тиной. Фотографии пруда выложили в городских пабликах в социальных сетях в среду, 13 июля.

В комментариях горожане написали, что администрации следовало бы организовать очистку искусственного водоема.

На критику жителей ответили в городском управлении экологии. Там пояснили, что специалисты МКП «ЭкоЦентр» чистят водоем от водорослей и мусора ежедневно. Более того, в период активного цветения проводят усиленную очистку – два раза в день.

- Кроме того, в водоеме установлена система очистки: созданы зоны регенерации с использованием природного камня, системы фильтрации, смонтированы скиммеры для очистки поверхности воды, насосы, фильтры, - рассказали в управлении экологии. - Для усиления очистки в водоем запущена рыба: белый амур, толстолобик и карп.