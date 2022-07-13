Жители Воронежской области смогут целый месяц любоваться звездопадом

Воронежцам стоит в ближайший месяц чаще смотреть на звездное небо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 12 июля по 19 августа жители Воронежской области, любящие наблюдать за звездным небом, смогут быть свидетелем большой активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Проще говоря, в течение ближайшего месяца астрономы обещают много падающих звезд. Особенно впечатляющее зрелище ожидает нас в ночь на субботу, 30 июля. Масштабный звездопад анонсировали в сообществе Astro Alert.

Астрономы советуют наблюдать красочный звездопад за городом, где не мешает искусственное освещение.

А вечером в среду, 13 июля на минимальное расстояние к Земле подойдет Луна (357,2 тыс. км). Однако невооруженным взглядом увеличение ее размеров будет непросто заметить. Зато фотографам имеет смысл «заморочиться» над эффектными снимками ночного светила. Ну и в телескоп очень любопытно будет наблюдать за Луной тем, у кого будет такая возможность.