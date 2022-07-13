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Происшествия13 июля 2022 11:26

Под Воронежем украинец сбежал от депортации на родину, устроив подкоп

Но его поймали уже через сутки
Олег КУЗНЕЦОВ
Рецидивисту все же придется вернуться на Украину.

Рецидивисту все же придется вернуться на Украину.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

34-летний украинец сбежал из Центра временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга Семилукского района. Мужчину, отбывшего срок в России за серию краж, должны были вскоре депортировать на родину. Однако, зная о том, что на Украине идет специальная военная операция, матерый вор вернуться туда явно не хотел.

Мужчина тщательно подготовил побег: сделал подкоп под забором в месте, где нет камер. В понедельник, 11 июля, он вышел на балкон второго этажа покурить, спрыгнул вниз и пустился наутек. Впрочем, далеко беглецу уйти не удалось. Уже через сутки его поймали.

- В связи с этим случаем будет проведена «работа над ошибками», чтобы подобные ЧП больше не повторялись, - пообещали в региональном ГУ МВД.