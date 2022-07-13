Под Воронежем украинец сбежал от депортации на родину, устроив подкоп

Рецидивисту все же придется вернуться на Украину. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

34-летний украинец сбежал из Центра временного содержания иностранных граждан в селе Старая Ведуга Семилукского района. Мужчину, отбывшего срок в России за серию краж, должны были вскоре депортировать на родину. Однако, зная о том, что на Украине идет специальная военная операция, матерый вор вернуться туда явно не хотел.

Мужчина тщательно подготовил побег: сделал подкоп под забором в месте, где нет камер. В понедельник, 11 июля, он вышел на балкон второго этажа покурить, спрыгнул вниз и пустился наутек. Впрочем, далеко беглецу уйти не удалось. Уже через сутки его поймали.

- В связи с этим случаем будет проведена «работа над ошибками», чтобы подобные ЧП больше не повторялись, - пообещали в региональном ГУ МВД.