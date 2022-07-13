Воронежцы пожаловались на запустение в самом центре Северного района

Местечко притягивает бомжей и хулиганов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители Северного района Воронежа прислали в редакцию «Комсомольской правды» фотографии уголка крайнего запустения на улице Лизюкова. В самом центре густонаселенного квартала расположился бомж-участок, с разбитыми витринами, разрисованными граффити стенами, руинами и зарослями.

Как рассказали нам в управе Коминтерновского района, когда-то в этом месте располагался магазин «Связьстрой», но он давно не работает. После закрытия торговой точки помещения несколько лет никак не используются и превратились в место притяжения хулиганов и бомжей.

Участок находится в крайнем запустении Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Участок находится в долгосрочной аренде, но арендатор не спешит его как-то использовать, - уточнили в управе. – Мы несколько раз штрафовали компанию, требовали привести улицу в опрятное состояние, но пока все остается без изменений.

Предположительно, арендатор собирается построить на этом участке многоэтажный жилой дом.