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Общество13 июля 2022 11:18

Воронежцы пожаловались на запустение в самом центре Северного района

Чиновники несколько добиваются от арендатора проведения благоустройства на улице Лизюкова
Ирина КАЗАНИНА
Местечко притягивает бомжей и хулиганов

Местечко притягивает бомжей и хулиганов

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители Северного района Воронежа прислали в редакцию «Комсомольской правды» фотографии уголка крайнего запустения на улице Лизюкова. В самом центре густонаселенного квартала расположился бомж-участок, с разбитыми витринами, разрисованными граффити стенами, руинами и зарослями.

Как рассказали нам в управе Коминтерновского района, когда-то в этом месте располагался магазин «Связьстрой», но он давно не работает. После закрытия торговой точки помещения несколько лет никак не используются и превратились в место притяжения хулиганов и бомжей.

Участок находится в крайнем запустении

Участок находится в крайнем запустении

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Участок находится в долгосрочной аренде, но арендатор не спешит его как-то использовать, - уточнили в управе. – Мы несколько раз штрафовали компанию, требовали привести улицу в опрятное состояние, но пока все остается без изменений.

Предположительно, арендатор собирается построить на этом участке многоэтажный жилой дом.