Воронежец уехал отдыхать на юг и пропал без вести

Андрей Аникеев не подает о себе вестей с 9 июля. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

42-летний воронежец Андрей Аникеев уехал отдыхать в пригород Сочи Лазаревское и пропал. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пока известно только, что с 9 июля Андрей Аникеев перестал отвечать на звонки родственников. Те забили тревогу и обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Приметы Андрея Аникеева: рост 180 сантиметров, обычное телосложение, серые глаза, русые волосы. В какой одежде был в день, когда перестал выходить на связь, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Андрей Аникеев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.