В Воронежской области за полгода 11,7 тыс. жителей стали донорами крови

Ежегодно в регионе донорскую кровь сдают более 17 тыс. человек Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

За полгода 11 776 жителей Воронежской области стали донорами крови. Они посетили станции переливания 21 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник, 12 июля.

С начала 2022 года Воронежская станция переливания заготовила 16 825 литров цельной крови, более 12 500 доз эритроцитсодержащих средств, 7 385 литров плазмы и 2 240 лечебных доз концентрата тромбоцитов.

По данным Облздрава, в регионе кровь ежегодно сдают более 17 тыс. человек. Донором может стать любой здоровый человек, если ему есть 18 лет, а его вес больше 50 кг. При каждом визите в учреждение Службы крови потенциальный донор проходит бесплатное лабораторное обследование и осмотр врача-трансфузиолога.

Где в Воронежской области можно сдать кровь:

• На Воронежской областной станции переливания крови (Транспортная, 56).

• В 7 ее филиалах: на территории БСМП №1 в Воронеже, в Борисоглебске, Боброве, Калаче, Острогожске, Павловске и Россоши.

• В отделении переливания крови БУЗ ВО ВОКБ №1, которое обеспечивает компонентами крови областную больницу №1.