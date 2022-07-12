В Воронеже и пяти районах области людей спросят, как они относятся к полиции

Полицейские попытаются узнать, насколько им доверяют рядовые граждане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В третьем квартале 2022 года полицейские вместе с членами общественных советов, с которыми они сотрудничают, изучат мнение людей о своей работе. Для этого проведут опрос в Воронеже и в пяти районах области: Верхнемамонском, Каменском, Каширском, Новохоперском и Подгоренском. В исследовании предложат участвовать только совершеннолетним – от 18 лет и старше.

У опрашиваемых людей поинтересуются, насколько они уверены, что их смогут при необходимости защитить полицейские, а также выяснят их мнение об эффективности работы местных органов правопорядка. Также участники опроса оценят качество услуг обслуживающих их отделов МВД в целом.