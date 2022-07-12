Жительница Воронежа после звонка лже-полицейского взяла в кредит полмиллиона и перечислила деньги вместе со своими аферистам

За 11 июля жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Воронежской области, они потеряли более 2,2 млн рублей.

66-летнюю женщину обманули традиционным способом отъема денег. Позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции, сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету, попытке хищения средств и оформления на нее кредита. Лже-полицейский убедил пенсионерку, что ей поможет в сохранении личных сбережений сотрудник службы безопасности банка.

После этого женщине позвонил другой мужчина: сказал оформить кредит, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал, не позволив мошенникам сделать то же самое. А полученные средства вместе с личными накоплениями - перечислить на более безопасный счет до прояснения ситуации и проведения специального расследования. Поверив мошеннику, пенсионерка в тот же день оформила на себя кредит на 500 тысяч рублей и перевела их вместе со своими 285 тысячами рублей на неизвестный счет. Таким образом, она лишилась 785 тысяч рублей.