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Происшествия12 июля 2022 13:41

Жительница Воронежа после звонка лже-полицейского взяла в кредит полмиллиона и перечислила деньги вместе со своими аферистам

За сутки мошенники обманули семерых жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

За 11 июля жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Воронежской области, они потеряли более 2,2 млн рублей.

66-летнюю женщину обманули традиционным способом отъема денег. Позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции, сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету, попытке хищения средств и оформления на нее кредита. Лже-полицейский убедил пенсионерку, что ей поможет в сохранении личных сбережений сотрудник службы безопасности банка.

После этого женщине позвонил другой мужчина: сказал оформить кредит, чтобы исчерпать свой кредитный потенциал, не позволив мошенникам сделать то же самое. А полученные средства вместе с личными накоплениями - перечислить на более безопасный счет до прояснения ситуации и проведения специального расследования. Поверив мошеннику, пенсионерка в тот же день оформила на себя кредит на 500 тысяч рублей и перевела их вместе со своими 285 тысячами рублей на неизвестный счет. Таким образом, она лишилась 785 тысяч рублей.