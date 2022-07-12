Входной билет в Воронежский биосферный заповедник подорожал на 20 рублей

В Воронежском государственном биосферном заповеднике имени Василия Пескова с понедельника, 18 июля, вырастет плата за вход на 20 рублей. Стоимость билета будет составлять 155 рублей. Об этом сообщили на сайте заповедника.

Там пояснили, что плата за посещение особо охраняемой природной территории по закону должна составлять не менее 1% от прожиточного минимума в РФ. С 1 июня этот показатель проиндексировали. Доход от продажи билетов пойдет на благоустройство заповедника.

Оплатив вход, посетители могут побывать в Центральной усадьбе, погулять по экотропам «Заповедная сказка» и «Черепахинская».

Отметим, вход в заповедник стал платным с 1 марта этого года. Тогда билет стоил 135 рублей.