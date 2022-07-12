В Воронежской области почти на 20% выросло количество резюме на сайте по поиску работы

Статистика выросла по сравнению с июнем 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне в Воронежской области количество активных резюме на сайте рекрутингового агентства выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования, которое провела компания hh.ru. Работу в нашем регионе ищут 60 579 человек. Результаты исследования опубликовали во вторник, 12 июля.

Больше всего резюме в категории «начало карьеры, студенты» - 26% от общего количества. Второе место занимают «продажи» - 14%, а третье – «административный персонал» - 9%. В ТОП-10 самых популярных среди соискателей категорий также попали «ИТ, интернет, телеком» (7% резюме), «транспорт, логистика» (6%), «производство» (6%), «бухгалтерия» (4%), «строительство, недвижимость» (4%), «рабочий персонал» (3%) и «маркетинг, реклама, PR» (3%).

В среднем соискатели указывали желаемую зарплату в 41 036 рублей. Это ниже, чем в целом по России на 25% (55 159 рублей). На самую высокую зарплату претендуют

соискатели из профессиональных сфер «строительство, недвижимость» (50 669 рублей), «высший менеджмент» (50 583 рубля) и «добыча сырья» (49 687 рублей).

На самую низкую зарплату согласны соискатели категорий «начало карьеры, студенты» (35 443 рубля), «наука, образование» (35 017 рублей) и «домашний персонал» (32 777 рублей).