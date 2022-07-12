Воронежские аниматоры снимут сериал про супергероев

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Воронежская студия Wizart начала работу над мультсериалом «Супергерои.РУ». 11-серийный мультик выпустят в интернете до конца 2023 года. Об этом сообщили представители студии на форуме «Российская креативная неделя».

Над проектом работает режиссер и сценарист Алексей Замыслов. Хронометраж серии - 22 минуты.

- На данный момент в российской анимации не существует контента, направленного на подростковую аудиторию, нет ни полнометражных фильмов, ни мультсериалов. При этом стоит отметить, что за последние годы супергеройское кино зарекомендовало себя как отдельный жанр - супергерои очень популярны и прочно вошли в массовую культуру. Но в основном, они пропагандируют западный образ жизни, их культуру и ценности. В разработке этого проекта важной идеей для нас стало создать образ российского супергероя, который будет иметь понятный для нашей аудитории культурный код, говорить на привычном для подростков языке и при этом прививать зрителям базовые нравственные ценности, - отметил генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

Персонажами мультсериала станут 15-летний московский школьник, фанат космоса и робототехники, а также его сестры - 12-летняя видеоблоггерша и 7-летняя любительница домашних животных. Мальчик случайно открывает тайну источника невероятной энергии. И вместе с сестрами ему предстоит отправиться на спрятанную в таежной глуши научную базу, где разрабатывается супервакцина от всех болезней, - чтобы противостоять могущественной международной корпорации, которая охотится за источником энергии. Ребятам предстоит научиться использовать энергию доставшегося им артефакта для создания невероятных технических чудес, превращающих их в супергероев.