Мэр Воронежа заявил, что будет внезапно инспектировать стройки

Строители должны быть готовы к внезапным визитам мэра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На планерке в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин сообщил о новом подходе к работе с подрядчиками, выполняющими муниципальные контракты. Он отметил, что в 2022 году будут проблемы и по росту стоимости материалов, и по возможным срывам сроков сдачи строящихся объектов.

– Мы понимаем причины – беспрецедентное санкционное давление на экономику страны, которое накладывается на последствия пандемии. Закон позволяет нам своевременно принимать меры – корректировать условия контрактов и по срокам, и по сметной стоимости, чтобы подрядчики смогли завершить проекты. Однако в этих условиях и контроль со стороны городской администрации над их работой должен быть усилен, - заявил Вадим Кстенин. - Я лично регулярно буду инспектировать все ключевые объекты – и социального строительства, и благоустройства. При этом ни заказчиков, ни подрядчиков о своих выездах заранее предупреждать не буду.