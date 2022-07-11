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Происшествия11 июля 2022 15:29

В Воронежской области «Лада» рухнула с моста: ранены четверо молодых людей

Водитель потерял контроль над машиной, и ее вынесло на встречную полосу
Юрий КОЗЛОВ
Мост был не очень высоким, иначе последствия аварии были бы еще страшнее.

Мост был не очень высоким, иначе последствия аварии были бы еще страшнее.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 10 июля, в 1.20 часов на 68 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка в Калачеевском районе 17-летний водитель «Лады-211440» не справился с управлением машиной. Автомобиль вынесло на встречную полосу. «Лада» врезалась в ограждение моста, а потом вылетела с него вниз.

В аварии получил травмы водитель и три его пассажира: 23-летний мужчина и две девушки 15 и 18 лет. Всех четверых отвезли в больницу.

"Лада", похоже, восстановлению не подлежит.

"Лада", похоже, восстановлению не подлежит.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, по какой причине несовершеннолетний водитель потерял контроль над машиной.