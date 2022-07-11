В Воронежской области «Лада» рухнула с моста: ранены четверо молодых людей

Мост был не очень высоким, иначе последствия аварии были бы еще страшнее. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 10 июля, в 1.20 часов на 68 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка в Калачеевском районе 17-летний водитель «Лады-211440» не справился с управлением машиной. Автомобиль вынесло на встречную полосу. «Лада» врезалась в ограждение моста, а потом вылетела с него вниз.

В аварии получил травмы водитель и три его пассажира: 23-летний мужчина и две девушки 15 и 18 лет. Всех четверых отвезли в больницу.

"Лада", похоже, восстановлению не подлежит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, по какой причине несовершеннолетний водитель потерял контроль над машиной.