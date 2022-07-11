За год в Воронежской области почти в два раза вырос сбор штрафов с водителей – до 429 млн рублей

Не хотите получать неприятные письма о штрафах, соблюдайте ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За год резко вырос сбор штрафов с водителей Воронежской области. Сумма стала почти в два раза более солидной. Она выросла с 216 до 429 миллионов рублей. Такие данные озвучил руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев в ходе доклада губернатору Александру Гусеву.

Губернатор отметил, что цифры в целом позитивные. В первую очередь, видимо, потому что заставляют задуматься недисциплинированных водителей о том, что их нарушения могут здорово ударить по кошельку. И отвертеться от уплаты штрафа становится все труднее.

Александр Гусев поручил и дальше совершенствовать системы фото и видеонаблюдения на дорогах в тесном взаимодействии с ГИБДД.