Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье11 июля 2022 10:42

Коронавирус в Воронежской области на утро 11 июля: 97 человек заразились, никто не умер

Еще 51 наш земляк выздоровел
Юрий КОЗЛОВ
В больницу попал только каждый четвертый из заразившихся за сутки.

В больницу попал только каждый четвертый из заразившихся за сутки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро понедельника, 11 июля, статистика по заболеваниям коронавирусом оказалась в целом благоприятной. Санитарные врачи сообщили об еще 97 случаях заражения (на утро 10 июля их было 104), при этом только 23 из подхвативших эту заразу госпитализировали. Всего же за время пандемии в Воронежской области заболели ковидом 389 622 человека.

Еще 51 человек выздоровел (на утро 10 июля их было 99). Опасную болезнь уже победили 380 162 жителя Воронежской области.

Но самое главное – на этот раз никто от последствий ковида не умер (на утро 10 июля был один смертельный случай).

Напомним, на данный момент в Воронежской области по рекомендации Роспотребнадзора отменили практически все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.