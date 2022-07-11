Под Воронежем после аварии с тремя погибшими установят новые камеры слежения за водителями

Дорога после жуткой аварии. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

В Новоусманском районе на 524 километре трассы «Дон» появится новый стационарный комплекс фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в местной администрации. Здесь уже сейчас стоят камеры, но пока они передвижные, работают только днем. работают только днем. Новый комплекс предполагает слежение за ситуацией на дороге круглосуточно.

Напомним, именно в этом месте 16 апреля 2022 года в 20.30 произошла страшная авария. По данным ГИБДД, 37-летний житель Верхнехавского района, развозивший по домам сотрудников «Магнита» на микроавтобусе «Форд-Транзит», не уступил дорогу ехавшему прямо рейсовому автобусу «Сетра». В результате столкновения погибли три человека, еще 14 получили травмы.