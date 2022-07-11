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Общество11 июля 2022 9:40

Под Воронежем после аварии с тремя погибшими установят новые камеры слежения за водителями

Они есть и сейчас, но работают только днем. В районной администрации планируют поставить круглосуточные
Олег КУЗНЕЦОВ
Дорога после жуткой аварии.

Дорога после жуткой аварии.

Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

В Новоусманском районе на 524 километре трассы «Дон» появится новый стационарный комплекс фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в местной администрации. Здесь уже сейчас стоят камеры, но пока они передвижные, работают только днем. работают только днем. Новый комплекс предполагает слежение за ситуацией на дороге круглосуточно.

Напомним, именно в этом месте 16 апреля 2022 года в 20.30 произошла страшная авария. По данным ГИБДД, 37-летний житель Верхнехавского района, развозивший по домам сотрудников «Магнита» на микроавтобусе «Форд-Транзит», не уступил дорогу ехавшему прямо рейсовому автобусу «Сетра». В результате столкновения погибли три человека, еще 14 получили травмы.