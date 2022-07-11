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Происшествия11 июля 2022 8:46

В воронежской однушке за два дня фиктивно прописались 10 иностранцев

Владельцу жилья грозит уголовное наказание
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Его подозревают в фиктивной регистрации иностранцев. По версии полиции, за два дня мужчина прописал в своей однокомнатной квартире в микрорайоне Придонской десять мигрантов. При этом предоставлять жилье в пользование иностранцам собственник не собирался.

В полиции задержанный молодой человек признался, что получил с каждого из прописанных мигрантов по 500 рублей. Деньги потратил на личные нужды.

По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» воронежцу максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.