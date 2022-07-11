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Происшествия11 июля 2022 8:18

В Воронежской области объявили в розыск экс-прокурора Семилукского района

Бывшего руководителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном бизнесе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Бывшего прокурора Семилукского района объявили в розыск, сообщает издание «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на собственный источник. На днях у здания воронежской полиции №8 разместили ориентировку на экс-руководителя ведомства. На ней уточняется, что его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Правоохранительные органы информацию пока никак не комментируют.

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