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Общество11 июля 2022 6:51

Воронежский аэропорт не будет работать еще как минимум до 18 июля

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты
Ирина КАЗАНИНА
Небо над Воронежем используют только военные самолеты

Небо над Воронежем используют только военные самолеты

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты гражданских самолетов над южными и центральными регионами России, в том числе – Воронежской областью. На этот раз 11 аэропортов будут закрыты еще как минимум до 18 июля. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпании и пассажиры могут воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Напомним, запрет на полеты в первый раз был введен 24 февраля в связи с началом спецоперации на Украине.