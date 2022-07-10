Мэрия хочет наказать воронежцев за подсветку на дереве

фото мэрии Воронежа

Мэрия намерена наказать воронежцев, установивших иллюминацию на один из кленов на проспекте Революции. Недавно высаженное на реконструируемом проспекте дерево горожане обмотали проводами с подсветкой. Как отметили чиновники, все клены-крупномеры, высаженные вдоль главной улицы города, находятся на постоянном контроле подрядной организации. И когда деревья поливали, несанкционированную иллюминацию обнаружили и сразу же сообщили об этом в управление экологии.

- Решается вопрос об обращении в правоохранительные органы с целью выявления и наказания "авторов" этой подсветки. Мы призываем горожан бережно относиться к зеленым насаждениям, не допускать их порчи, - отметили в городской администрации.