Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 12:25

Мэрия хочет наказать воронежцев за подсветку на дереве

На проспекте Революции кто-то украсил гирляндой клен
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

Мэрия намерена наказать воронежцев, установивших иллюминацию на один из кленов на проспекте Революции. Недавно высаженное на реконструируемом проспекте дерево горожане обмотали проводами с подсветкой. Как отметили чиновники, все клены-крупномеры, высаженные вдоль главной улицы города, находятся на постоянном контроле подрядной организации. И когда деревья поливали, несанкционированную иллюминацию обнаружили и сразу же сообщили об этом в управление экологии.

- Решается вопрос об обращении в правоохранительные органы с целью выявления и наказания "авторов" этой подсветки. Мы призываем горожан бережно относиться к зеленым насаждениям, не допускать их порчи, - отметили в городской администрации.