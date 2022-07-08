Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч за то, чтобы отмазать дочь от несуществующего ДТП

7 июля в полицию на действия мошенников пожаловались 11 жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли более четырех миллионов рублей.

78-летнюю воронежскую пенсионерку обманули по классической схеме «урегулирование совершенного ДТП». Позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее дочь попала в аварию, в которой пострадал человек. Чтобы решить все вопросы по этой проблеме, необходимы деньги. Женщина поспешила сообщить, что у нее есть 400 000 рублей, и она согласна их передать. Через некоторое время к ней в квартиру приехал мужчина, которому она отдала наличные. Только после этого потерпевшая, наконец, догадалась позвонить на мобильный телефон дочери и спросила о случившемся, та в ответ очень удивилась.

Поэтому, когда вам звонят с похожей историей, не спешите отдавать свои деньги. Попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного. Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Как можно скорее позвоните близким. Позвоните в свой отдел полиции и проверьте имеющуюся у вас информацию.

И не забывайте, что если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки, то сами становитесь виновным в преступлении, за которое предусмотрена уголовная статья.