В Воронежской области задержали восемь поездов из-за остановки грузового состава

Грузовой поезд остановился по техническим причинам Фото: Андрей АБРАМОВ

На перегоне Сомово-Отрожка в Воронежской области по техническим причинам остановился грузовой поезд. Внештатная ситуация произошла в 4.45 пятницы, 8 июля. В результате были задержаны пассажирские и пригородные поезда. Об этом сообщили в РЖД.

- ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для минимизации времени опоздания поездов, - рассказали в компании.

Какие поезда задержались:

№ 198 Москва – Симферополь на 1 час 29 минут,

№482 Москва – Новороссийск на 1 час 20 минут,

№222 Архангельск – Адлер на 1 час 2 минуты,

№8 Санкт-Петербург – Севастополь на 19 минут,

№44 Москва – Имеретинский курорт на 16 минут,

№6334 Рамонь – Воронеж на 39 минут,

№6336 Усмань – Воронеж на 26 минут,

№6338 Графская – Воронеж на 6 минут.

Отметим, информацию о движении поездов можно получить по телефону 8-800-775-00-00.