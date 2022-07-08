Жара продержится в Воронежской области все выходные

Синоптики прогнозируют жаркие выходные без осадков Фото: Оксана ЗУЙКОВА

На выходных воронежцев ожидает жара до 35 градусов. Синоптики такую температуру воздуха называют опасным метеорологическим явлением. Дождей при этом не будет. Прогноз погоды опубликовали в региональном гидрометцентре.

В субботу, 9 июля, в Воронежской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 метра в секунду ночью и 7-12 – днем. Температура воздуха от 15 до 20 градусов и от 30 до 35 соответственно. В областном центре также не будет осадков. Температура ночью 18-20 градусов, днем – 31-33.

В воскресенье, 10 июля, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду ночью и 7-12 -днем. Температура воздуха 16-21 ночью и 29-34 градусов днем. В Воронеже 19-21 и 31-33 градуса соответственно.

Напомним, из-за жары ранее в регионе объявили штормовое предупреждение. Кроме того, с 9 июля запрещается въезд на территорию сосновых лесов в связи с высоким риском возникновения пожаров.