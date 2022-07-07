Михаил Носырев покинул пост директора Воронежского концертного зала

Михаил Носырев Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Михаил Носырев покидает пост руководителя Воронежского концертного по собственному желанию и в связи с истечением срока трудового договора. С 7 июля обязанности директора ВКЗ будет временно исполнять заместитель директора Светлана Полещук.

Михаил Носырев был директором ВКЗ с 2020 года. В этот период он принимал активное участие в культурной жизни региона, в том числе - в организации и проведении Московского пасхального фестиваля маэстро Валерия Гергиева, гастролей Дениса Мацуева и ряде других значимых мероприятий.

Михаил Носырев награжден почетной грамотой правительства Воронежской области, знаком «Благодарность от земли Воронежской», знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью» и почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм» в связи с 65-летием, отметили в департаменте культыры области.