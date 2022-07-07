В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары

Из архива "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра предупреждают жителей региона о сильной жаре, которая сохранится 8 и 9 июля. Местами столбики термометра поднимутся до +35.

Прогноз следует учитывать при планировании дня особенно людям с хроническими заболеваниями, старикам и детям. Пока сохраняется жара, лучше оставаться дома.

Из-за жаркой и сухой погоды с 9 июля запрещается въезд на территорию сосновых лесов в связи с высоким риском возникновения пожаров.