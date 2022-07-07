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Общество7 июля 2022 9:42

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары

Еще два дня температура будет держаться на уровне +35
Ирина КАЗАНИНА
Из архива "КП"

Из архива "КП"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра предупреждают жителей региона о сильной жаре, которая сохранится 8 и 9 июля. Местами столбики термометра поднимутся до +35.

Прогноз следует учитывать при планировании дня особенно людям с хроническими заболеваниями, старикам и детям. Пока сохраняется жара, лучше оставаться дома.

Из-за жаркой и сухой погоды с 9 июля запрещается въезд на территорию сосновых лесов в связи с высоким риском возникновения пожаров.