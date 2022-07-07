Жилинспекция добилась ремонта кровли в доме под Воронежем

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Собственники нескольких квартир дома №2 по улице Ильинского райцентра Рамонь пожаловались в государственную жилищную инспекцию Воронежской области на залитие квартир из-за дырявой крыши. Выездная проверка инспектора подтвердила нарушение. Ведомство потребовало от управляющей организации ООО «ДОМРУС» восстановить водонепроницаемость кровли и обеспечить защиту ее конструктивных элементов от протечек.

На днях УК отчиталась ГЖИ о выполнении выданных предписаний в полном объеме.

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