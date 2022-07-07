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Общество7 июля 2022 6:02

На Большой воронежской экотропе восстановили арт-объект «Половецкая баба»

Ранее неизвестные повалили каменное изваяние
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы сообщества «Большая Воронежская экологическая тропа» в соцсети «Вконтакте»

Фото со страницы сообщества «Большая Воронежская экологическая тропа» в соцсети «Вконтакте»

Воронежцы восстановили на большой экологической тропе арт-объект «Половецкая баба», которые недавно повалили вандалы. Кроме того, авторы проекта изготовили и установили рядом информационный стенд, который знакомит туристов с этим древнейшим видом изобразительного искусства.

- Каменные изваяния в древности дополняли пейзажи Воронежской области, высились на крутых местах и курганах, - сообщили общественники на странице «Большая Воронежская экологическая тропа» в соцсети «Вконтакте». - Мир намного древнее и разнообразнее, чем думают те, кто разрушает подобные маяки из прошлого.