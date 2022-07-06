Ректором воронежского опорного университета утвердили Дмитрия Проскурина

Дмитрий Проскурин, фото Минобрнауки России

Дмитрий Проскурин официально избавится от приставки и.о. - с 7 июля он назначен ректором Воронежского технического университета, сообщило Министерство образования и науки РФ в телеграм-канале.

Дмитрий Проскурин окончил Воронежскую архитектурно-строительную академию, где и первоначально работал, затем перешел в ВГТУ. Имеет степень кадидата физико-математических наук и звание доцента.

Проскурин возглавил опорный вуз в статусе и.о. после скандала с предыдущим ректором: Сергей Колодяжный стал фигурантом уголовного дела за растрату 58 миллионов рублей. Изначально Колодяжного обвиняли по двум статьям - в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки. Но затем переквалифицировали на присвоение имущества.