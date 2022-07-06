Коммунальщики установили место повреждения водовода на Антонова-Овсеенко в Воронеже

На улице Антонова-Овсеенко в Воронеже сотрудники коммунальных служб установили место повреждения порыва трубопровода. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Там пояснили, что большую сложность для ремонта представляет глубина залегания трубы. Она расположена на 5 метров под землей, а также подвижность грунта. В данный момент в вырытом котловане работает экскаватор.

На втором месте прорыва, который обнаружили у микрорайона «Задонье», рабочие ведут чеканку обновленного участка трубы.

Напомним, жители Коминтерновского района вторые сутки сидят без воды из-за двух утечек на водоводе. Власти организовали точки подвоза технической и питьевой воды. В микрорайоне введено ЧП.