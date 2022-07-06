Точки подвоза воды начали работать в отключенном из-за аварии микрорайоне Воронежа

Фото мэрии Воронежа
На утро 6 июля власти уже определили, где будут работать точки подвоза технической и питьевой воды на территории Коминтерновского района. Здесь сейчас введен режим ЧС из-за крупной коммунальной аварии. Специалисты продолжают устранять две утечки на водоводе диаметром 1000 мм.
Мэрия Воронежа опубликовала список адресов:
Адрес подвоза технической воды:
– ул. Мордасовой, 11,
– ул. Мордасовой, 3,
– ул. Жукова,22,
– ул. Вл. Невского,69,
– ул. Вл. Невского,40
– ул.60 Армии,29,
– ул. Вл. Невского,44-46,
– ул. Бульвар Победы, 50а-50б,
– ул. Вл. Невского,15а-17,
– ул. Лизюкова, 76-80,
– ул. Бульвар Победы, 8-12,
– ул. Вл. Невского, 32-34,
– ул. Шукшина, 17-19,
– ул. Вл.Невского, 38/3,
– ул.Бульвар Победы, 41
Адрес подвоза питьевой воды:
– ул. 60 Армии, 22а и ул. Вл.Невского,46
В детских садах сегодня будут организованы дежурные группы. Для них уже создали запас воды, в случае дополнительной потребности, воду подвезут.