Лишь 22% воронежской молодежи готовы переехать в другой город ради работы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Только 22% молодых соискателей из Воронежской области готовы к тому, чтобы переехать ради трудоустройства. Результаты опроса 5 июля предоставили в пресс-службе hh.ru.

Там, уточнили, какие же вакансии чаще всего интересуют воронежцев разных возрастов. Так, жители нашего региона в возрасте от 14 до 35 лет ищут работу администратора (6% резюме), продавца (5%), программиста (4%), помощника руководителя, курьера, менеджера по маркетингу и рекламе, официанта, инженер-конструктора, водителя (по 3%). Сразу 9% воронежской молодежи хотели бы попробовать себя в продажах (9% резюме). Реже всего соискатели ищут работу дворником и зоотехником.

А вот зарплата напрямую зависит от опыта работы соискателя. Молодые люди со стажем более 6 лет рассчитывают на 60 тысяч рублей в месяц, от года до 3 лет – на 40 тысяч рублей, не имеющие опыта воронежцы хотели бы получать минимум 35 тысяч рублей.