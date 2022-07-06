В Воронежской области открыли мемориальную доску военнослужащему, погибшему на Украине

Фото администрации Бобровского района

В Юдановской средней школе Боброского района состоялось открытие памятной мемориальной доски Василию Бокареву, погибшему при исполнении служебного воинского долга на территории Украины. Церемония состоялась 25 июня. Об этом рассказали в администрации района.

Василий Бокарев – выпускник Юдановской СОШ. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

Фото администрации Бобровского района

На митинге присутствовали близкие Василия – родители, братья, сестра, его одноклассники, односельчане, однополчане.

Право открыть мемориальную доску представилось боевым товарищам. Церемонию провел командиру первой оперативной роты ОМОН Центра Управления Росгвардии по Воронежской области полковник полиции С. Забелик.