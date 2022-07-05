В Воронеже рецидивист, угрожая ножом, похитил подростка

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже ранее судимый 32-летний мужчина похитил подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В следствии рассказали, что все произошло еще 2 июля: на улице Артамонова незнакомец подошел к 11-летнему мальчику и, угрожая ему ножом, потребовал идти с ним в его квартиру. Там рецидивист привязал ребенка за руку к батарее и удерживал.

К счастью, злоумышленник на какое-то время отвлекся, подросток смог освободиться и убежать. Дома мальчик рассказал о происшедшем родителям, а те немедленно обратились в полицию.

Следователи оперативно установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и заключили под стражу до 2 сентября. В отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия».

Теперь следствию предстоит выяснить мотивы похищения, а также все его обстоятельства.