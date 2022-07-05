Вплоть до 9 июля в Воронежской области будет свыше 30 градусов тепла

Самыми же жаркими ожидаются три дня – с четверга по субботу – свыше +32 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Текущая неделя, согласно прогнозу Гидрометцентра, станет самой жаркой в этом году для жителей Воронежской области. До субботы, 9 июля, дневная температура воздуха будет превышать 30 градусов. Самыми же жаркими ожидаются три дня – с четверга по субботу – свыше +32 градусов.

При этом на протяжении всей недели не будет осадков. Лишь в воскресенье, 10 июля, у воронежцев есть шанс перевести дух – жара сбавит обороты, столбик термометра опустится до 27-ми градусов.

Напомним, что в 27-ми районах нашего региона установился высокий класс пожарной опасности. Желтый уровень опасности из-за пожароопасности продлили до 6 июля.