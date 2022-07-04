В 27 районах Воронежской области установился высокий класс пожарной опасности

В большинстве районов Воронежской области по состоянию на 5 июля установился IV класс (высокий) пожароопасности. И только на территории семи все еще зафиксирован III класс. Это следует из прогноза ГУ МЧС по региону.

Среди районов, где пожарная обстановка пока не представляет серьезной угроз Нижнедевицкий, Семилукский, Хохольский, Репьевский, Таловский, Калачеевский и Воробьевский. Не исключено, что и они могут попасть под «высокий класс».

По данным синоптиков, на этой неделе в Воронежской области жара будет достигать +32 градусов. В связи с чем желтый уровень опасности из-за пожароопасности продлили до 6 июля.