В Воронежской области на сельхозземлях обнаружили свалку строительных отходов

В Хохольском районе Воронежской области обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов, оставшихся после разбора зданий. Она заняла более 12 тысяч кв. м. земли. Об этом рассказали в региональной прокуратуре 4 июня.

На место для проверки выехали сотрудники природоохранного надзорного ведомства и департамента природных ресурсов и экологии. Внимание их привлекло и то, что свалку устроили на землях сельхозназначения.

В данный момент правоохранители выясняют, кто является собственником земельного участка, а также устанавливают лиц, допустивших нарушения природоохранного законодательства.

– По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – отметили в надзорном ведомстве.