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Общество4 июля 2022 13:55

Воронежская полиция заинтересовалась вышвырнутыми на улицу 15 котятами

Правоохранители проводят проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы "Котята из ЖК Цветной Бульвар г. Воронеж", ВКонтакте

Фото со страницы "Котята из ЖК Цветной Бульвар г. Воронеж", ВКонтакте

Жители ЖК «Цветной бульвар» в Воронеже написали заявление в полицию после того, как один из соседей выбросил на улицу 12 котят и трех взрослых котов. Правоохранители инициировали проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 4 июня.

Инцидент, который произошел в ЖК, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина выносит на улицу сначала коробку с котятами, а затем переноску. Добросердечные местные жители решили спасти животных. В соцсетях для этого они создали для этого специальную группу и запустили там сбор средств.

К сожалению, большинство котов растерзали животные. Трех котят уже удалось приютить: их забрали жители ЖК. И уже дали им имена. Их назвали Черепашкой, Рыжуном и Чернышом.