Воронежская полиция заинтересовалась вышвырнутыми на улицу 15 котятами

Фото со страницы "Котята из ЖК Цветной Бульвар г. Воронеж", ВКонтакте

Жители ЖК «Цветной бульвар» в Воронеже написали заявление в полицию после того, как один из соседей выбросил на улицу 12 котят и трех взрослых котов. Правоохранители инициировали проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 4 июня.

Инцидент, который произошел в ЖК, попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина выносит на улицу сначала коробку с котятами, а затем переноску. Добросердечные местные жители решили спасти животных. В соцсетях для этого они создали для этого специальную группу и запустили там сбор средств.

К сожалению, большинство котов растерзали животные. Трех котят уже удалось приютить: их забрали жители ЖК. И уже дали им имена. Их назвали Черепашкой, Рыжуном и Чернышом.