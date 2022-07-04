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Общество4 июля 2022 13:27

В Воронежской области только 39% дорог соответствуют нормативным требованиям

Регион оказался на 63 месте рейтинга
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежская область заняла 63 место в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Эксперты уточнили, что лишь 39% наших дорог соответствуют нормативным требованиям. Итоги проведенного исследования опубликовали аналитики «РИА Новости» 4 июля.

На 1 000 кв. км в Воронежской области приходится 376,5 км автодорог с твердым покрытием. Среди Центрально-Черноземных регионов в первой десятке оказалась Белгородская область. Она заняла шестое место. Там принятым нормам отвечают 73,8% дорог. При этом на тысячу квадратных метров приходится 737,6 километров трассы с твердым покрытием.

А вот на первом месте в рейтинге оказалась Московская область. Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ. На самом последнем месте расположились Архангельская и Кировская области.