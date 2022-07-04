Воронежский микрорайон Подгорное на несколько часов остался без света

Жители микрорайона Подгорное в понедельник, 4 июля, остались без электричества на несколько часов. Как пояснили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго", специалисты там сейчас проводят работы по капитальному ремонту воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Там уточнили, что именно она и питает часть потребителей микрорайона.

– Профилактика и ремонт оборудования необходимы для обеспечения его работоспособности и безаварийного функционирования. К сожалению, их невозможно проводить без временного отключения электроэнергии для обеспечения безопасности персонала, – пояснили в пресс-службе компании.

И добавили, что работы уже практически завершены и энергоснабжение возобновят в ближайшее время. Получить дополнительную информацию можно по телефону бесплатной линии Единого контакт-центра компании «Россети»: 8 (800) 220-0-220.