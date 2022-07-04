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Спорт4 июля 2022 12:42

Воронежские прыгуны стали третьими на Спартакиаде учащихся

Кирилл Пустовалов и Никита Кудрявцев выступали в паре на вышке
Алексей СЕРГУНИН
От второго места отставание воронежцев составило 0,21 балла.

От второго места отставание воронежцев составило 0,21 балла.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пензе завершился финал XI летней Спартакиады учащихся России по прыжкам в воду. Воронежцы завоевали две медали. Бронзовыми призерами стали Кирилл Пустовалов и Никита Кудрявцев. Парни замкнули тройку сильнейших в прыжках с вышки с результатом 310,92 балла. От второго места их отставание составило 0,21 балла. Серебряными призерами стали москвичи Всеволод Рыбин и Султан Новрузов. Победили в этом виде программы спортсмены из Северной столицы Федор Дмитриев и Андрей Леппик, набравшие 317,73 балла.

Как уже сообщала «КП», в прыжках на 3-метровом трамплине бронзу завоевал Иван Саутин - сын двукратного Олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина.