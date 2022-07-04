В воронежской областной стоматполиклинике отремонтировали холл

На втором этаже областной стоматологической поликлиники, расположенной на улице Ворошилова, д. 3, завершился капитальный ремонт холла. Рабочие заменили напольное покрытие, потолок, отремонтировали стены, ограждения, мебель и освещение.

- Ремонтные работы выполнены с соблюдением гигиенических требований к микроклимату помещения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиям пожарной безопасности, - уточнили в департаменте здравоохранения региона. -Ремонт проводили в целях обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания пациентов и сотрудников поликлиники.