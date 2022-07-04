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Общество4 июля 2022 12:32

В воронежской областной стоматполиклинике отремонтировали холл

Заменили напольное покрытие, потолок, отремонтировали стены
Ирина КАЗАНИНА

На втором этаже областной стоматологической поликлиники, расположенной на улице Ворошилова, д. 3, завершился капитальный ремонт холла. Рабочие заменили напольное покрытие, потолок, отремонтировали стены, ограждения, мебель и освещение.

- Ремонтные работы выполнены с соблюдением гигиенических требований к микроклимату помещения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиям пожарной безопасности, - уточнили в департаменте здравоохранения региона. -Ремонт проводили в целях обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания пациентов и сотрудников поликлиники.