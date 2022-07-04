На обновление фонтана в воронежском райцентре планируют выделить до 13,5 млн рублей

В поселке Панино Воронежской области ищут подрядчика для обновления фонтана, который расположен в парке культуры и отдыха. На эти цели готовы выделить более 13,5 млн рублей. Соответствующие документы разместили на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что от подрядчика потребуется провести земляные работы, обновить чашу фонтана и установить подсветку. А возле объекта благоустроить территорию. Весь комплекс работ необходимо завершить к осени, до 1 сентября 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11 июля, итоги подведут на следующий день.