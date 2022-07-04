В ЕГРН внесли сведения о 2000 непригодных для жилья и аварийных домов Воронежской области

30 июня истек срок, в течение которого органы государственной власти и местного самоуправления должны передать в Росреестр сведения об аварийных и непригодных для проживания многоквартирных домах, жилых помещениях и домах. На данный момент в ЕГРН внесено 2315 таких объектов, которые находятся на территории Воронежской области. Большая часть (2126) из них – это помещения, остальные (189) – здания.

Решения о признании домов аварийными, а помещений и жилых домов – непригодными для проживания принимают органы государственной власти и местного самоуправления. Закон обязывает их передать в орган регистрации прав все необходимые сведения до 1 июля 2022 года. После внесения в ЕГРН эта информация отображается в выписках, является общедоступной и предоставляется по запросам любых лиц.

- Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об аварийности жилья или его непригодности позволит обеспечить защиту прав граждан, которые планируют приобрести недвижимость. Особенно эта информация будет полезна для покупателей на вторичном рынке, ведь перед любой сделкой лучше перестраховаться и запросить выписку из ЕГРН, - отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Запросить выписку можно как в бумажном, так и в электронном виде в МФЦ, через выездное обслуживание Кадастровой палаты или в электронном виде на официальных сайтах Росреестра или Федеральной кадастровой палаты.