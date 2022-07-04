Воронежцы заняли четыре призовых места на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ

Дмитрий Шаров. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В активе воронежских каноистов уже четыре медали. Причем, две из них – в активе Дмитрия Шарова. Он показал третий результат на дистанции 200 метров – 39,66 секунды. И также тройку сильнейших Шаров замкнул на дистанции 500 метров в паре Владиславом Чеботарем, который представляет Москву и Краснодарский край.

На дистанции 1000 м серебро завоевал Кирилл Шамшурин. Его результат – три минуты 54,256 секунды. Шамшурин уступил лишь Илье Первухину, представляющему Тверскую область и Башкортостан (3 минуты 52,505 секунды). Екатерина Шляпникова и Екатерина Пугачева стали третьими в парной гонке на 500-метровке с результатом две минуты 0, 942 секунды.

Отметим, что в соревнованиях на гребном канале «Москва» участвуют более 300 спортсменов из 30 регионов страны. Они сражаются не только за медали, но и за путёвки на международные соревнования «Кубок Доброй воли».